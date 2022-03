Legnickie ulice. Dzisiaj prezentujemy ulicę Adama Mickiewicza, zobaczcie aktualne zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Legnickie ulice to cykl, w którym przedstawiamy, jak wyglądają obecnie ulice w Legnicy - te znane i te mniej znane, najdłuższe, najkrótsze, najładniejsze lub najbardziej zaniedbane... To okazja do powspominania, może mieszkaliście kiedyś przy tej ulicy, pracowaliście tu lub dawno tu nie byliście. Ulica Adama Mickiewicza zaczyna się od ulicy Fryderyka Skarbka a kończy przy Alei 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Przy tej ulicy znajdują się m.in Młodzieżowe Centrum Kultury, Dom Studenta Witelonka, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna czy wejścia do Zabytkowego Parku.