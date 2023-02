Legnickie podwórka. Dzisiaj prezentujemy to przy ulicy Galaktycznej, zobaczcie aktualne zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Legnickie podwórka to cykl, w którym przedstawiamy, jak obecnie wyglądają w naszym mieście podwórka, czyli miejsca, które znają jedynie mieszkańcy budynków przy danej ulicy. Sprawdzamy, czy podwórka są czyste i zadbane, czy wręcz przeciwnie - obskurne i zaśmiecone. To też okazja do powspominania, może tu kiedyś mieszkaliście i spędzaliście swoje dzieciństwo. Podwórko ulicy Galaktycznej najbardziej znane z Gwiezdnej Areny. To tutaj odbywają się imprezy plenerowe i występy dziecięcych i młodzieżowych zespołów.