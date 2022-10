Legnickie MPK uruchomi dodatkowe kursy autobusów w kierunku cmentarzy Anna Ickiewicz

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne uruchomi we wtorek 1 listopada dodatkowe linie autobusowe i zwiększy częstotliwość kursów, by ułatwić dojazd do Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej.