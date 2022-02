Legnicki wodospad. Miejsce ukryte i mało znane, choć urokliwe i piękne! Byliście tu kiedyś? [ZDJĘCIA] Klaudia Korfanty

Legnicki wodospad, przez niektórych zwany żartobliwie Niagarą, to urocze miejsce w okolicy ulicy Jaworzyńskiej. Miejsce nie jest popularne, więc tym bardziej warto wybrać się tu na odprężający spacer. Żeby dotrzeć do wodospadu, należy skręcić w leśną dróżkę przy moście na Jaworzyńskiej - ulicę Lipnicką. Nawet jeśli wodospad nie jest naturalny, bo jest to tak zwany jaz, to stanowi przyjemny punkt krajobrazu. To tutaj bierze początek Młynówka. Zobaczcie na zdjęciach, jak pięknie wygląda nasz wodospad w otoczeniu zieleni oraz w śnieżnej szacie!