Legnicki teatr podejmuje temat depresji. Zaprasza na dwa wyjątkowe spektakle

Przed nami dwa spektakle poruszające ważny problem - depresji. Zaburzenia depresyjne dotykają nie tylko osoby dorosłe, ale również dzieci i młodzież - mówi Mariola Hotiuk, rzeczniczka legnickiego teatru.

W środę i czwartek (14 i 15 grudnia) w legnickim teatrze odbędą się spektakle Teatru Zakład Krawiecki oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych przy wsparciu Teatru Modrzejewskiej.

14 grudnia o godz. 12:00 i 19:00 na Scenie Gadzickiego

"PSUJESZ TROCHĘ HUMOR WSZYSTKIM DOOKOŁA"

Spektakl Teatr Zakład Krawiecki

bilety dostępne online oraz w kasie Teatru

Współczesny świat jest jak rozpędzony pociąg. Z trudem wytrzymujemy jego tempo, coraz więcej z nas nie ma nawet ochoty, żeby do niego wsiąść. Czy to oznacza, że jest z nami coś nie w porządku? A może to jednak świat oszalał? Artyści Zakładu Krawieckiego w serii scen balansujących między powagą a czarnym humorem stawiają nas przed fundamentalnymi pytaniami, przyglądając się społeczeństwu, w którym pojęcie psychicznej normy staje się coraz bardziej niejasne.