Legnicki szpital dostał 10 rozkładanych łóżek dla opiekunów małych pacjentów na oddziale pediatrycznym

O tym, że obecność rodzica przy dziecku w szpitalu jest bardzo ważnym elementem element terapii wiedzą wszyscy.

Łóżka łatwo się rozkłada i składa. Są wygodne. W ciągu dnia można je złożyć do formy fotela i zajmują mało miejsca. A to właśnie brak przestrzeni był największym problemem na wielu oddziałach pediatrycznych. Co istotne łatwo się je czyści.

- Na łóżkach wypoczywają już mamy towarzyszące dzieciom podczas pobytu w naszej placówce - wyjaśnia Ewa Nogaj, pielęgniarka oddziałowa oddziału pediatrycznego.

Podkreślmy, że głównym statutowym celem Fundacji Ronalda McDonalda jest poprawa warunków pobytu dzieci - pacjentów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i opieki społecznej oraz poprawa warunków działania publicznych zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej zajmujących się leczeniem dzieci i opieką nad dziećmi.

Do tej pory fundacja przekazała już placówkom w całej Polsce blisko pół tysiąca takich łóżek - w tym szpitalom w regionach graniczących z Ukrainą, gdzie trafiają dzieci wymagające opieki i leczenia po przekroczeniu polskiej granicy.