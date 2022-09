Legnicki Robin Hood czyli Kajtek z Zakaczawia. Odwiedzamy go w jego mieszkaniu, przypominamy historię ZDJĘCIA

- Scena i muzyka zawsze były dla mnie na pierwszym miejscu. Mam sporą kolekcję płyt analogowych , kaset magnetofonowych oraz płyt CD. Sam piszę teksty do swoich kompozycji. Mam ich całe mnóstwo. Na kartkach, serwetkach, są dosłownie wszędzie. Może uda mi się kiedyś to pozbierać, spisać i opublikować - to moje wielkie marzenie - mówi Kajtek ze łzami w oczach.