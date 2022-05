Legnicki podróżnik pokazuje nam jak gotował jajko w gejzerze na Islandii. FANTASTYCZNE ZDJĘCIA

Nie odwiedziłem jeszcze tylu, ile chciałbym odwiedzić, ale w każdym kraju urzekło mnie coś innego. Dajmy na to w Izraelu zafascynowało mnie Morze Martwe, gdzie unosiłem się na powierzchni wody podnosząc ręce i nogi i nie tonąłem. Dajmy też przykład Rumunii, w której jestem zakochany za drogi, po których można jeździć nawet w parkach krajobrazowych. Najbardziej urzekająca dla mnie była gościnność ludzi z Ukrainy czy Rosji, Gruzji i Albanii. Tam się poczułem jakbym cofnął się do czasów PRL w Polsce. Jest jednak jeden kraj, który utkwił mi w pamięci pod względem krajobrazów, natury i piękna, które nas otacza i nie jest to kraj słowiański, jest to Islandia - opowiada Tomasz.