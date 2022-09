Legnicki karateka Maksymilian Pietrzyk wraz z drużyną wywalczył medal na mistrzostwach świata

Reprezentacja naszego kraju występowała w składzie: Emilia Momot, Michał Lorbiecki, Maksymilian Pietrzyk, Franciszek Zamojcin, Karol Braziuk. W turnieju indywidualny Maksymilian zajął 17 miejsce.

To największy sukces naszego zawodnika – mówi Jacek Rusek, trener KKS TORA. – Wcześniej wywalczył dwa medale podczas Międzynarodowych Mistrzostw Austrii. Jest w kadrze naszego kraju. To bardzo perspektywiczny zawodnik. Jest pracowity, wytrwały i koleżeński. I liczymy na kolejne jego sukcesy. Maksymilian rozpoczął już przygotowania do mistrzostw Polski. A w przyszłym roku ma szanse wywalczyć kolejne medale na Mistrzostwach Europy. - Ważny wsparciem i jednocześnie wyróżnieniem jest przyznanie Maksymilianowi przez prezydenta Legnicy stypendium sportowego. – To niewątpliwie pomaga w rozwoju jego kariery – dodaje Jacek Rusek.