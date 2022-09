Legnicki Diabeł spotkał Anioła, a on odmienił jego życie. Oto prawdziwe oblicze Diabła Legnickiego ZDJĘCIA FILM

Każdy legniczanin zna Legnickiego Diabła spod Maka, ale niewielu wie, że ma na imię Łukasz i jest bardzo wrażliwym chłopakiem.

Łukasz ma 38 lat i mieszka w Kunicach z braćmi i ojcem, niedawno jego mama zmarła na zawał. Zawsze żyli biednie, a on jako niepełnosprawny nie miał możliwości realizowania swoich pasji i marzeń. A jego marzenie było jedno. Móc trenować sporty walki. Robił to ukradkiem w lesie obok domu, ale wszyscy go wyśmiewali. Po jego krótkim występie w programie Elżbiety Jaworowicz i po hejcie jaki popłynął na niego w internecie, zainteresował się nim Dominik- legnicki przedsiębiorca, który pragnie zachować anonimowość.

Podszedłem kiedyś do Łukasza i zacząłem z nim normalnie rozmawiać, okazało się, że jest bardzo otwarty i pozytywny. Postanowiłem, że pomogę mu zmienić choć trochę jego życie. Pomogłem mu założyć kanał na YouTube i nagrałem filmy, aby poprawić jego wizerunek i pokazać, że ludzie niesłusznie się z niego wyśmiewają. Kupiłem sportowe ubrania i poprosiłem Shifu Tomasza Kaptura żeby przyjął go do swojego zespołu. Udało się. Łukasz jest bardziej wyciszony, nie sprawia już problemów na dzielnicy. Mam nadzieję, że zdołam mu pomóc jeszcze w wielu innych kłopotach, w które wpadł, ale to trochę potrwa. Teraz cieszę się, że Łukasz spełnia swoje marzenia - mówi Dominik, Anioł Stróż Łukasza.