Legnicki Budżet Obywatelski 2023. Oto 33 projekty zakwalifikowane do głosowania mieszkańców Klaudia Korfanty

Zobacz, które projekty zakwalifikowały się do głosowania mieszkańców w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Projekty przedstawione są z podziałem na obszary miasta. Zobacz listę na kolejnych zdjęciach --->>> Piotr Krzyżanowski/Zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (7 zdjęć)

Co powstanie w 2023 roku w Legnicy? Oto 33 projekty zgłoszone w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 2023 i zakwalifikowane do głosowania mieszkańców. Zebraliśmy je wszystkie w galerii z podziałem na obszary Legnicy. Te projekty mają szansę na realizację - o tym, które wygrają, zdecydują mieszkańcy. Głosowanie będzie trwało od 13 do 27 czerwca na stronie internetowej LBO.