Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna chce strefy ekonomicznej we Lwowie. Prezes LSSE: "Wspólnie odbudujemy Ukrainę"

Ukrainie za pośrednictwem LSSE i Fundacji LSSE przekazane zostały środki finansowe, leki i sprzęt medyczny. LSSE zapewniło też miejsca noclegowe dla 135 uchodźców w Legnicy. Ponadto LSSE organizuje transport niezbędnych rzeczy na granicę. To nie koniec pomocy. LSSE planuje założenie, po zakończeniu wojny, specjalnej strefy ekonomicznej we Lwowie.

Rok temu zapowiedzieliśmy otwarcie naszego biura we Lwowie. Nasze plany zostały zweryfikowane. My już dzisiaj nie chcemy udziału we Lwowie, tylko chcemy specjalnej strefy ekonomicznej we Lwowie. Już teraz podjęliśmy decyzję o zatrudnieniu ludzi, którzy będą ważnym elementem tworzenia strefy - powiedział podczas konferencji prasowej Przemysław Bożek, prezes LSSE.