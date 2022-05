Legnicka kardiologia leczy zaburzenia rytmu serca zimnem i szkoli się w Zabrzu

Dlaczego te zabiegi są tak istotne dla pacjentów?

Nasz organizm jest jak inteligentny dom, w którym funkcjonuje zsynchronizowany, mocno wyspecjalizowany układ elektryczny – odpowiada Barbara Engel lekarz kierujący oddziałem kardiologicznym.

Jest on wrażliwy na najdrobniejsze nawet odstępstwa i spięcia. Tym właśnie są zaburzenia rytmu pracy serca, które w dłuższym etapie mogą prowadzić do niewydolności tego narządu. Żeby temu zapobiec przez całe lata stosowano różne leki przeciwarytmiczne, których skuteczność była mocno ograniczona, a na dodatek miały one swoje działania uboczne. Dziś proponujemy pacjentom inwazyjne zabiegi: krioablacji i ablacji za pomocą fal o częstotliwości radiowej (ablacja RF). Ich podstawą są: doświadczona kadra i odpowiednia pracownia. Skuteczność zabiegów w zapobieganiu nawrotom arytmii jest bardzo wysoka.