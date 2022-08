Legniccy uczniowie od września będą mieli dodatkową opiekę stomatologiczną Anna Ickiewicz

Obowiązujące przepisy obligują organy prowadzące szkoły do zapewnienia opieki stomatologicznej uczniom do ukończenia 19. roku życia. Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym usługi stomatologiczne realizowane będą bezpłatnie w dentobusie przez firmę DirectMedic na mocy porozumienia zawartego przez miasto oraz w dwóch gabinetach stomatologicznych. Zgodnie z obowiązującym prawem opieką objęci zostaną uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Co więcej, mimo braku takiego obowiązku, miasto zapewni opiekę stomatologa także najmłodszym legniczanom uczęszczającym do miejskich przedszkoli.