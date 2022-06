Legniccy taekwondowcy wywalczyli siedem medali na mistrzostwach kraju

Po przerwie wakacyjnej zawodnicy LKT Legnica rozpoczną przygotowania do najważniejszych zawodów ostatnich lat w kalendarzu Międzynarodowej Federacji Taekwon-do. Na VIII Puchar Świata w Taekwon-do do słoweńskiego Kopra położonego nad Adriatykiem przyjedzie ponad tysiąc sportowców ze wszystkich kontynentów, w tym kilkudziesięciu z Polski.

Medale dla Legnicy wywalczyli:

Wioletta Hanisch - złoty medal w walkach pow. 75 kg oraz brązowy w konkurencji układów,

Paweł Woźniak - srebrny medal w walkach do 70 kg,

Monika Kowalczyk- srebrny medal w walkach do 75 kg,

Marcin Blicharski - brązowy medal w walkach do 70 kg,

Maciej Blicharski - brązowy medal w walkach pow. 85 kg,

Kamila Kolanowska - brązowy medal w walkach do 75 kg,

Z powodu kontuzji żeber odniesionej miesiąc temu podczas Mistrzostw Europy

w Taekwon-do Chorwacja 2022 w Tomaszowie Mazowieckim nie wystartował Maciek Żuk.