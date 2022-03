Legniccy policjanci zatrzymali dilera narkotyków. Zarekwirowali ponad 1600 porcji handlowych, które nie trafią na czarny rynek Anna Ickiewicz

KMP Legnica

Legniccy policjanci doprowadzili do zatrzymania 39-letniego mężczyzny, który w mieszkaniu posiadał narkotyki. Policjanci zabezpieczyli ponad 1600 porcji handlowych marihuany i metamfetminy. Legniczanin usłyszał zarzut posiadania i udzielania środków odurzających. Zgodnie z kodeksem karnym to przestępstwo zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.