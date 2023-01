Legnica: Zobaczcie 2022 rok na zdjęciach naszego fotoreportera Piotra Krzyżanowskiego Piotr Krzyżanowski

To tylko niektóre wydarzenia mijającego roku. Na początku roku 2022 nadal zasłanialiśmy usta i nos ze względu na panujące obostrzenia z powodu pandemii Koronawirusa. Styczeń to tradycyjnie studniówki i finał Wielkiej Świątecznej Pomocy. W lutym na legnickim rynku odbył się protest przeciwko wojnie w Ukrainie a w marcu otwarto punkty przyjmowania i wydawania darów uchodźcom z Ukrainy, którzy przyjechali i zamieszkali w Legnicy. Kwiecień to miesiąc protestu mieszkańców przed siedzibą Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, żądali zwołania Walnego Zgromadzenia Członków spółdzielni LSM i wybrania nowych władz. Pojawiła się taczka z kukłą prezesa Jana Szynalskiego. Maj to miesiąc w którym drużyna Miedzi Legnica awansowała do Ekstraklasy Piłki Nożnej. Także w maju po decyzji prokuratury zabrano z legnickiej Palmiarni wszystkie zwierzęta i przewieziono je do ZOO w Poznaniu, powodem było zdaniem prokuratury złe warunki ich życia w palmiarni. W czerwcu odbyło się wiele festynów z okazji Dnia Dziecka. Przez cały rok 2022 pasażerowie Dworca PKP oglądali remont hali peronowej oraz wstrzymanie na kilka miesięcy prac! W sierpniu Prezydent Andrzej Duda uczestniczył w obchodach 40 rocznicy Zbrodni Lubińskiej. We wrześniu pracownicy Teatru im. Heleny Modrzejewskiej protestowali na sesji Rady Miejskiej, powodem cofniecie dotowania teatru przez Legnicę (teatrem zarządza Urząd Marszałkowski). Początek i koniec roku to okres relaksu dla Legnickich Morsów. Zobaczcie na zdjęciach naszego fotoreportera Piotra Krzyżanowskiego jaki był rok 2022 w Legnicy i okolicy.