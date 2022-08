Legnica: Zmarł James Nolet. Dzisiaj pożegnano go na Cmentarzu Żydowskim, zobaczcie zdjęcia

Po śmierci w 2011 roku Józefa Zilbermana, James Nolet przejął jego obowiązki w Gminie Żydowskiej,. Od tego czasu to on prowadził modlitwy. Nolet uczestniczył we wszystkich uroczystościach religijnych Gminy. Co roku można było Go spotkać w rocznicę Powstania pod obeliskiem Pamięci Bojowników Getta Warszawskiego.

- James Nolet był człowiekiem bezkonfliktowym zawsze uśmiechniętym z wielkim sercem. Będzie nam Go bardzo brakowało. W wielkim bólu żegnamy Jamesa - powiedziała nam Anna Lazarek przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Legnicy.