LEGNICA Wychowywać to kochać i wymagać. Warsztaty dla rodziców

To doskonały czas na odbycie szkolenia. Zatem serdecznie zapraszamy - zachęca Iwona Łazarewicz, prowadząca warsztaty.

Motto programu brzmi „Wychowywać to kochać i wymagać”. Podczas szkolenia skierowanego do rodziców, ale i nauczycieli można dowiedzieć się jak skutecznie połączyć te dwie umiejętności. Warsztaty wzbogacają wiedzę i umiejętności, rozwijają rodzicielskie kompetencje, a przez poprawę relacji wpływają na dobrostan całej rodziny.

Dorośli kształtują wszechstronnie dziecko. Czas warsztatowy to czas pozytywnych zmian i zdobywania nowych narzędzi do budowania relacji z dzieckiem i wychowankiem.

Kochamy swoje dzieci ponad wszystko. Rodzic dojrzały, świadomy, uważny, zaradny ma szanse być największym bogactwem i autorytetem na każdym etapie rozwoju dziecka. Bądźmy autorytetami dla swoich dzieci, lepszą wersją mamy, taty i samego siebie - dodaje Łazarewicz.