Legnica. W tym zabytkowym domu ponad 100 lat temu mieszkał Ottomar Oertel, nadburmistrz Legnicy, działacz społeczny [ZDJĘCIA]

Ottomar Oertel urodził się w 1840 r., zmarł w 1914. Mieszkał w Legnicy od 1871 roku, aż do śmierci. Był ceniony za pracę na rzecz społeczeństwa. Już w 1872 roku został burmistrzem, a od 1908 pełnił funkcję nadburmistrza Legnicy. Jak czytamy w publikacji Huberta Unverrichta Życiorysy legniczan i mieszkańców ziemi legnickiej Legnica rozwinęła się dzięki niemu z miasta prowincjalnego do miasta średniej wielkości o rosnącym znaczeniu. Poprawił się stan szkolnictwa, co przyniosło Legnicy tytuł honorowy "Miasta szkół". Założono wodociągi i kanalizację. W tym czasie dzięki założeniom parkowym Legnica stała się miastem ogrodów. Rozwinęło się także budownictwo.