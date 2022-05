LEGNICA W Collegium Witelona słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymali dyplomy

Wydawać by się mogło, że to wykłady o zdrowiu są najbardziej pożądane przez słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jednak nasi seniorzy wolą uczyć się języków obcych, obsługi smartfonów i komputerów, możliwości zwiedzania świata czy bezpieczeństwa we współczesnym świecie - mówi dr Bogumiła Wątorek, prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Collegium Witelona.

To niełatwe wyzwanie dla uczelni, bo czas studiowania seniorów jest w Witelonce nieograniczony. Mamy słuchaczy, którzy przychodzą do nas na zajęcia UTW nawet od 20 semestrów, czyli od 10 lat! Wkładamy więc sporo wysiłku, aby wykłady były za każdym razem nowe, atrakcyjne. To nie jest proste, ale gdy przechodzę obok uczelni i widzę starszych ludzi, którzy po zajęciach coś omawiają, analizują, żywo na jakiś temat dyskutują, to serce mi się cieszy. Tym bardziej, że wiem, iż nasze studia często są dla seniorów nie tylko możliwością zdobycia nowej wiedzy, ale też powodem do wstania rano, wyjścia z domu i przebywania wśród innych ludzi, co jest dla nich ogromnie ważne - podkreśla Prorektor Bogumiła Wątorek.