Legnica to najpiękniej oświetlone miasto na Dolnym Śląsku, dzisiaj wręczono nagrody

W tym roku sprzęt trafił do placówek opiekuńczych działających na terenie miasta: Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy, Centrum Opiekuńczo Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Legnicy, Domu Dziecka w Legnicy, Punktu Opieki nad Matką i Dzieckiem. Nagrody otrzymał także Klub Kibiców Niepełnosprawnych Miedź Legnica. Patronat medialny nad konkursem miała "Gazeta Wrocławska".

Plebiscyt „Świeć się z Energą” to coroczne głosowanie na miasto, które najpiękniej przyozdobi się w świąteczne iluminacje. Legnica już po raz siódmy, głosami internautów, zdobyła tytuł Świetlnej Stolicy Dolnego Śląska. W nagrodę miasto otrzymało zestaw sprzętu AGD, w skład którego wchodzą m.in. lodówki, pralki, sokowirówki, mikrofalówki, odkurzacze etc.

- Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim legniczanom i przyjaciołom naszego miasta za zaangażowanie w głosowanie na Legnicę, ponieważ to dzięki Wam udało nam się wygrać. Dziękuję również pani Henryce Zdziech, naszemu miejskiemu ogrodnikowi. To ona co roku dba, aby Legnica była jak najpiękniej oświetlona świątecznie - mówił Krzysztof Duszkiewicz, zastępca prezydenta Legnicy.