Legnica: Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych i Teatr Modrzejewskiej organizują Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych we współpracy z Teatrem Modrzejewskiej organizuje Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię. Inicjatywa ta, realizowana w Polsce od 2000 roku przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), ma na celu przeciwdziałanie napiętnowaniu i dyskryminacji osób chorych na schizofrenię i inne choroby psychiczne, poprawę społecznego odbioru schizofrenii i pogłębienie tolerancji wobec osób chorych psychicznie.

Boimy się osób chorujących na schizofrenię. Chowamy ich przed światem, wstydzimy się ich. A to ogromny błąd. Jeśli rozłożymy ręce i powiemy "świat jest zły", to niczego to nie przyniesie - mówi Jacek Głomb.

W tym roku legnickie obchody Dnia Solidarności odbędą się w ramach projektu "Włączeni - kurs na otwarte życie".