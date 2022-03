LEGNICA Śliczne szczeniaczki z Miłkowic szukają domu. Zobaczcie zdjęcia Anna Ickiewicz

Znaleziona na ulicy w Miłkowicach Pixie wcale nie była sama. Poza “motylami”, w jej brzuchu ukryte było pięć przesłodkich szczeniaczków. Maluchy kilka dni temu po raz pierwszy otworzyły oczy i od razu zaczęły rozglądać się za kochającymi domami. Jeżeli masz w sobie dużą dawkę miłości, którą pragniesz się podzielić, a do tego jesteś odpowiedzialną i wrażliwą osobą , zapraszamy do kontaktu. Szczeniaczki powinny trafić do nowych domów już w drugiej połowie maja. Nr kontaktowy: 733 150 154