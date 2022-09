Legnica: Sesja Rady Miejskiej z teatralnym protestem w tle, zobaczcie zdjęcia

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

-Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.

-Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.

-Zarządzenie nr 496/PM/2022 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia --informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za pierwsze półrocze 2022 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku – XLVII/1.

-Informacja wynikach finansowych i działalności spółek z udziałem Gminy w 2021 r. – XVLII/2.

-Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenia z pomocy społecznej i trybu ich pobierania - 1/XLVII.

-Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - terenu położonego na północ od ul. Tadeusza Myśliwca przy zbiorczej drodze południowej - 2/XLVII.

-Projekt uchwał yw sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - terenu położonego w sąsiedztwie ul. Tadeusza Łabno, Henryka Karlińskiego, płk. Karola Myrka i torów kolejowych – 3/XLVII.

-Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - terenu ograniczonego ul. Tadeusza Gumińskiego, ul. Tadeusza Myśliwca i ciekiem Kopanina – 4/XLVII.

Projekt uchwałyzmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Legnica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków – 5/XLVII.

-Projekt uchwał w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na terenie położonym przy ul. Wrocławskiej i Brackiej w Legnicy – 6/XLVII.

-Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na obszarze miasta Legnicy - 7/XLVII.

-Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na obszarze miasta Legnicy – 10/XLVII.

-Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej – 8/XLVII.

-Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego – 9/XLVII.

-Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - terenu położonego przy ul. Złotoryjskiej w sąsiedztwie Huty Miedzi "Legnica" – 11/XLVII.

-Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przekazania Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy do prowadzenia przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 12/XLVII.

-Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli, szczegółowych warunków ich przyznawania oraz podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla niektórych nauczycieli – 13/XLVII.

-Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy – 14/XLVII,

-Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2022 – 15/XLVII,

-Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu – 16/XLVII,

-Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku zgodnie z właściwością – 17/XVII.

-Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.

-Komunikaty i sprawy różne.