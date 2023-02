Legnica: Seniorzy ze Spółdzielczego Domu Kultury Kopernik zagrali bajkę Smerfy, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Przedstawienie Smerfy zostało przygotowane przez uczestników kopernikowego Klubu Seniora prowadzonego przez Martę Stąpor. Bajka jest skierowana przede wszystkim do dzieci. Premiera spektaklu odbyła się 26 stycznia. Zaproszone przedszkolaki z zaciekawieniem oglądały i żywo uczestniczyły w wydarzeniu. Najwięcej emocji, zarówno wtedy, jak i dziś, wzbudziła postać Gargamela, Hogaty i Klakiera. Seniorzy z wielkim zaagnażowaniem przygotowywali się do występu. Jeszcze w tym roku uczestnicy Klubu Seniora z SDK "Kopernik" zagrają dla wszystkich kolejne, nowe przedstawienie. Dzisiaj do świata Smerfów zaprosili mieszkańców Legnicy.