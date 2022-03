LEGNICA Sąsiedzki horror z policją, sądem i dziećmi w tle

O kobiecie uprzykrzającej życie sąsiadom dowiedzieliśmy się od mieszkanek jednej z kamienic w Legnicy. Twierdzą one, że kobieta namawia swoje trzy córki, aby robiły sąsiadom na złość. Ponieważ trzyma w domu kilka kotów i psy, często smród jest nie do wytrzymania. Sprawa zgłoszona na policję ciągnie się od 2016 roku. Mieszkańcy złożyli również zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

Rozmawialiśmy z panią Anną (imię zmienione przez redakcję), oskarżaną przez sąsiadów o uprzykrzanie im życia. Twierdzi ona, że dopóki sąsiadka nie dopnie swojego celu, aby wyrzucić ją i dzieci z mieszkania, sytuacja się nie zmieni. Powiedziała nam również, że sąsiedzi, podpisując wniosek do prokuratury nie czytali co podpisują, bo tak często się dzieje.