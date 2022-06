LEGNICA Sabotaż konkurencji czy głupi wybryk klienta? La Musica wyznaczył nagrodę za wskazanie sprawcy lub zleceniodawcy

Ciecz została rozlana przy stoliku koło męskiej toalety. Sprawca wybrał to konkretne miejsce, ponieważ mógł nie dostrzec kamery, która jest w tym miejscu, w kolorze czarnego sufitu

Klub wyznaczył sporą nagrodę pieniężną za potwierdzone informacje na temat zleceniodawcy tego haniebnego aktu.

Uważamy, że jest to atak ze strony nieuczciwej konkurencji, której przeszkadza to, że zwykli ludzie bawią się w sposób kulturalny, a klub oferuje muzykę na żywo, graną przez latynoskich DJ-ów. Zazwyczaj klub jest pełen, co niektórych właścicieli konkurencyjnych gastronomi mocno niepokoi. Jako klub nie zgadzamy się na takie działania nieuczciwej konkurencji ani stosowanie patogastronomii w Legnicy - mówią właściciele klubu.

Sprawa została natychmiast zgłoszona na policję, a monitoring został zabezpieczony w poszukiwaniu sprawcy. Łączny koszt sprzątania to ok 1500 zł, są to koszty usunięcia zapachów, ozonowania lokalu, gruntownego sprzątania i mycia z użyciem środków anty zapachowych tej konkretnej substancji.