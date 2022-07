Legnica: Rozpoczęto kręcenie scen do filmu Will dla Netflixa, zobaczcie zdjęcia

Opis organizacji ruchu na czas wykonania zdjęć podczas kręcenia scen:

- zostanie zamknięta ul. Daszyńskiego od skrzyżowania z ul. Dmowskiego do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego. Z ul. Czarnieckiego będzie brak możliwości wjazdu w ul. Daszyńskiego.

- zostanie zamknięta ul. Kartuska od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego.

- zostanie zamknięta ul. Dmowskiego od skrzyżowania z ul. Łąkową do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego.

- zostanie zamknięta ul. Łąkowa od skrzyżowania z ul. Kartuską do wiaduktu kolejowego.

4.07 -zdjęcia-ul.Daszyńskiego

5.07- zdjęcia ul.Senatorska/E. Plater, pod wieczór i w nocy ul. Łąkowa

6.07- zdjęcia ul.Kartuska, Daszyńskiego

11.07- próby ul.Daszyńskiego/ Dmowskiego

12.07- zdjęcia ul.Daszyńskiego, Dmowskiego, Łąkowa, Kartuska

13.07 - zdjęcia ul.Daszyńskiego, Dmowskiego, łąkowa, Kartuska

5 lipca podczas kręcenia scen, zostanie całkowicie zamknięty fragment ul. Senatorskiej od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. Piastowską oraz ul. Emilii Plater od skrzyżowania z ul. Kominka do skrzyżowania z ul. Senatorską. Ruch komunikacji publicznej będzie odbywał się zmienioną trasą – tj. ulicą Senatorską – ul. Jagiellońską, - ul. Chojnowska – ul. Piastowską.

Dodatkowo planuje się wprowadzenie zakazu zatrzymywania i postoju na zamkniętych dla ruchu ulicach. W przerwach pomiędzy ujęciami, w miarę możliwości będzie możliwość przejazdu.