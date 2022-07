LEGNICA Rekordzista miał prawie 3 promile. Podsumowanie akcji Trzeźwy Poranek

Działania pn. „Trzeźwy Poranek” miały na celu ujawnienie i wyeliminowanie z dróg nietrzeźwych kierowców. Akcja trwała od wczesnych godzin porannych. W tym czasie policjanci sprawdzali stan trzeźwości kierujących na terenie powiatu legnickiego. Przebadano blisko 700 użytkowników dróg. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy ujawnili jednego kierującego po użyciu alkoholu z wynikiem 0,30 promila i czterech kierowców będących w stanie nietrzeźwości.

Pierwszy z mężczyzn został zatrzymany do kontroli drogowej na autostradzie A4. 41-latek kierował pojazdem ciężarowym mając blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Kolejny kierujący zatrzymany do kontroli drogowej to 42-letni mężczyzna, który po chojnowskich drogach kierował pojazdem ciężarowym, mając ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

Następny z kierowców, który okazał się rekordzistą w tym dniu, miał blisko 3 promile alkoholu. 37-letni mężczyzna kierował pojazdem osobowym po legnickich drogach.

Ostatnim nietrzeźwym kierującym okazał się 48-letni mężczyzna, zatrzymany do kontroli drogowej w Legnicy na ul. Złotoryjskiej z wynikiem 1,36 promila w wydychanym powietrzu - informuje mł. asp. Anna Tersa, oficer prasowy legnickiej policji.