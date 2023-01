Legnica: Przyroda zwariowała! Rośliny zaczęły czuć wiosnę, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Początek roku 2023 w Legnicy to temperatura nawet 19 stopni Celsjusza na plusie, obecnie to około 10 stopni w dzień. Takie ciepło spowodowało ,że przyroda zaczęła budzić się do życia. Na gałęziach magnolii w centrum miasta pojawiły się pąki. Można zobaczyć kwitnące prymulki, bazie i stokrotki. Według prognoz taka pogoda ma się utrzymać jeszcze przez kilkanaście dni, potem niestety przyjdą lekkie mrozy i na prawdziwą wiosnę poczekamy kilka tygodni.