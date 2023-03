Legnica: “Przez morza i dżungle”. Wystawa Magdaleny Kozieł-Nowak w Atrium, zdjęcia

Na wystawie prezentowane są prace wykonane m.in. do takich książek jak: „Przygoda Dzika Toniego Halika”, „Jadą Haliki przez Ameryki”, ”Dr Dolittle i jego zwierzęta”. „Ilustracje, które można zobaczyć na wystawie, to wspomnienie, a zarazem tęsknota za podróżami i tym co się z nimi wiąże – wolnością, radością i kolorami, których nigdy za wiele” – zapewnia artystka. Zachęcamy do śledzenia bloga ilustratorki: magdakozielnowak.blogspot.com, która mieszka i pracuje w Jaworze.

Wystawa ilustracji prezentowana jest w SDK Atrium do 27.03.2023 r.