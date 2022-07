LEGNICA Premier Morawiecki wmurował symboliczny kamień węgielny pod budowę nowej fabryki Viessmann

Wysokosprawne pompy ciepła wykorzystujące naturalny czynnik chłodniczy, których produkcja planowana jest w nowym budynku o powierzchni ok. 50 000 metrów kwadratowych, będą odgrywać kluczową rolę w walce ze zmianami klimatu i uzależnieniem od paliw kopalnych. Budowa zakładu zbiega się z chwilą, gdy mające za sobą 105 lat historii przedsiębiorstwo kładzie fundamenty pod przyszłość własną, a co ważniejsze – przyszłość następnych pokoleń. Budynek zakładu i wykorzystywane w nim technologie wyznaczają nowe standardy w zakresie automatyki i zrównoważonego rozwoju oraz stawiają na pierwszym miejscu potrzeby człowieka. Ukończenie budowy planowane jest na 2023 rok. W nowej lokalizacji zatrudnienie znajdzie w przyszłości 1700 osób .

Polski premier Mateusz Morawiecki podkreślił w swoim wystąpieniu bliskie i owocne partnerstwo między firmą Viessmann a Polską, a w szczególności regionem legnickim:

Jakie znaczenie ma technologia Viessmann?

Po zakończeniu budowy, nowy zakład Viessmann w znacznym stopniu przyczyni się do zapewnienia dostaw pomp ciepła na rynki Europy Środkowej i Wschodniej, co będzie podstawą dalszego rozwoju firmy w nadchodzącym dziesięcioleciu. Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie mogło nie tylko przyczynić się do sukcesu transformacji energetycznej, ale także do uniezależnienia się od kopalnych źródeł energii, zwłaszcza importu gazu z Rosji. W związku z tym także przy projektowaniu budynku zwrócono szczególną uwagę na efektywność energetyczną i zrównoważony rozwój.