LEGNICA Ponad połowa skontrolowanych kierowców busów i aut dostawczych ukarana mandatem Anna Ickiewicz

Podczas wczorajszej akcji truck&bus legniccy policjanci ujawnili liczne nieprawidłowości co do stanu technicznego kontrolowanych pojazdów, w wyniku czego zatrzymanych zostało ponad 20 dowodów rejestracyjnych. W sumie dokonano 70 kontroli z czego nałożono 45 mandatów karnych i sporządzono 3 wnioski o ukaranie do sądu.