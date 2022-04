Legnica. Ponad 100 mandatów za szybką jazdę! Podsumowanie dwudniowej akcji legnickiej policji pod hasłem "Prędkość"

Codziennie na terenie powiatu legnickiego dochodzi do zdarzeń drogowych. Pomimo apeli nawołujących do przestrzegania prędkości, komunikatów, czy licznych działań policyjnych, w dalszym ciągu wielu kierujących pojazdami przekracza dozwoloną prędkość. Niestety widząc tragiczne skutki zdarzeń drogowych często potwierdza się zasada, że pośpiech jest złym doradcą.

W minioną środę i czwartek na drogach powiatu legnickiego policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego legnickiej komendy prowadzili wzmożone działania kontrolne pod kryptonimem „Prędkość”. Dwudniowe działania skierowane były w szczególności do tych kierowców, którzy rozwijają nadmierne prędkości, bardzo często niedostosowane do warunków panujących na drodze, ale również do wszystkich uczestników ruchu drogowego, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Policjanci szczególnym nadzorem objęli drogi główne naszego powiatu, a pracę ich wspomagały radarowe mierniki prędkości, videorejestratory oraz alkotesty. Podczas działań policjanci sprawdzili trzeźwość kierujących, ale także stan techniczny pojazdów, osoby i pojazdy pod kątem poszukiwań, oraz sprawdzali czy kierowcy i pasażerowie w czasie jazdy stosują pasy bezpieczeństwa.