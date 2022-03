LEGNICA Pod wpływem narkotyków prowadził pojazd niedopuszczony do ruchu

W miniony piątek po o godzinie 18:00 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy podczas pełnienia służby na terenie Legnicy, zatrzymali do kontroli drogowej kierującego pojazdem osobowym. Zachowanie kierowcy wzbudziło podejrzenie, że może on znajdować się pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna zachowywał się nienaturalnie i nerwowo. Policjanci przeprowadzili badanie narkotestem, które wykazało, że kierujący jest pod wpływem środków odurzających. To jednak nie koniec jego problemów. Policjanci znaleźli w kieszeni 44-latka zawiniątko z zawartością krystalicznej substancji. Po zbadaniu substancji testerem narkotykowym okazało się, że jest to metamfetamina. W czasie wykonywania czynności policjanci ustalili, że tablice rejestracyjne znajdujące się na pojeździe pochodzą z innego pojazdu a dowód rejestracyjny został wcześniej zatrzymany z uwagi na brak badań technicznych.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, prawo jazdy zostało mu zatrzymane, został też ukarany mandatem karnym w kwocie 5 tys. złotych za poruszanie się pojazdem niedopuszczonym do ruchu.

Przypomnijmy w świetle prawa za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast za kierowanie pod wpływem środków odurzających kierowca może trafić do więzienia nawet na 2 lata - informuje sierż. szt. Anna Tersa z legnickiej komendy