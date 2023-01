LEGNICA Pijani mężczyźni spowodowali kolizję. Żaden nie chciał przyznać się do kierowania autem Anna Ickiewicz

Legniccy policjanci dostali wezwanie do kolizji do której doszło pomiędzy Peugeotem, a VW. Po przybyciu na miejsce od razu wyczuli silną woń alkoholu. Żaden z mężczyzn jadących Peugeotem nie chciał przyznać się do prowadzenia pojazdu.