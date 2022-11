Legnica otrzymała ponad dwa miliony złotych na Laboratoria Przyszłości

Legnica otrzymała 2 mln 154 tys. 700 zł z rządowego programu Laboratoria Przyszłości. Za te pieniądze do legnickich szkół zostały zakupione drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami, sprzęt do nagrań oraz stacje lutownicze.

Legnica złożyła 14 wniosków dla szkół podstawowych na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. W sumie otrzymaliśmy na ten cel 2 mln 154 tys. 700 zł. W 2021 r. siedem szkół - SP nr 1, 2, 5, 6, 18, SPS 12 i ZSMuz zakupiło sprzęt za w sumie 649 tys. 288 zł co stanowiło 30 proc. przyznanego wsparcia. Pozostałe szkoły, które w przetargu nie wyłoniły wykonawców w 2021 r., dokonały zakupów do sierpnia tego roku za kwotę 1 mln 505 tys.411 zł.

Wyposażeniem podstawowym, które trafiło do każdej placówki są: drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami, sprzęt do nagrań oraz stacje lutownicze. Wyposażenie dodatkowe szkoły mogły swobodnie wybierać z określonego w projekcie katalogu. W propozycji znajdowały się m.in. nowoczesne roboty edukacyjne, klocki konstrukcyjne, peny 3D, skanery, stoły warsztatowe.

Program Laboratoria Przyszłości ma wspierać szkoły podstawowe w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19.