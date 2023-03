Legnica niczym Wenecja. Zobacz na archiwalnych zdjęciach, ile uroku dodawała miastu zasypana rzeka Młynówka!

Legnica niczym Wenecja. Zobacz, jak malowniczo wyglądała zasypana rzeka Młynówka

Choć dziś Młynówka to wąska rzeczka płynąca od Przybkowa w stronę Parku Miejskiego, do XIX wieku pełniła ważną rolę w mieście - zaopatrywała Legnicę w wodę i dostarczała energii miejskim młynom. Pamiątką po zasypanej rzeczce są zachowane na ul. Korfantego i Mickiewicza betonowe murki w miejscu koryta oraz pręty, do których mocowano poręcze mostków. Decyzję o jej zasypaniu podjęto w 1968 roku.

Jak czytamy na stronie liegnitz.pl, Młynówka płynęła od Przybkowa aż do Czarnej Wody: