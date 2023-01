Legnica: „Miasto - przestrzeń dla biznesu. Przedsiębiorczość ukraińska w Polsce”, konferencja w LSSE

Po wybuchu wojny w Ukrainie, Polska otworzyła szeroko drzwi dla osób szukających schronienia przed rosyjską inwazją. Część z nich powróciła do kraju, inni wyjechali dalej, a niektórzy planują pozostać w Polsce na dłużej, traktując nasz kraj jako miejsce do życia i prowadzenia biznesu.

Szacuje się, że na Dolnym Śląsku mieszka ok. 300 tys. Ukraińców. Jeszcze przed wojną zauważono tendencję wzrostową przedsiębiorczości ukraińskiej w Polsce. Świadczy o tym m.in. zwiększenie aktywności migrantów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej: według stanu na koniec maja 2022 r., w Polsce działały 22 344 firmy z ukraińskim kapitałem, z czego co dziesiąta jest zarejestrowana na Dolnym Śląsku. Ponadto specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy otworzyła możliwość prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla miast i całokształtu gospodarki jest to zarówno wyzwanie, jak i impuls do działań zachęcających do zakotwiczenia w Polsce.