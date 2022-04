Legnica: Majowe muzyczne klimaty w Klubie Mieszkańców "Agatka”, zobaczcie program Piotr Krzyżanowski

Klub Mieszkańców "Agatka” zaprasza na wiosenną, relaksującą dawkę muzycznych klimatów. Wśród majowych propozycji znajdą się różnorodne brzmienia podczas wyjątkowych koncertów i spotkań muzycznych. Virayavan to porcja muzyki dla duszy. W wyjątkowym wykonaniu zabrzmią wedyjskie mantry w nowoczesnych aranżacjach na instrumenty strunowe. Folkowe brzmienia połączą Wschód z Zachodem. Art of Sounds to koncert relaksacyjny, swoista kąpiel w dźwiękach gongów,mis tybetańskich i instrumentów archaicznych. Natomiast koncert ph.„Muzyczne dzieci Agatki – Solidarni z Ukrainą” to spotkanie muzyczne o charytatywnym charakterze.