Legnica ma szansę zyskać tytuł Polskiej Stolicy Recyklingu, a szkoły wygrać 50 tys. złotych

Przedszkola, szkoły podstawowe i średnie z Legnicy mogą zgłaszać się do programu Polska Stolica Recyklingu. W konkursie, organizowanym przez Fundację Odzyskaj Środowisko, do wygrania jest aż 50 000 złotych. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali w lutym 2023 roku. Legnica ma szansę zyskać tytuł Polskiej Stolicy Recyklingu i otrzymać wyjątkową statuetkę.

Najważniejszy punkt programu to zbiórka elektrycznych śmieci. Elektroodpady to wszystkie sprzęty, które były zasilane energią elektryczną z sieci lub bateriami. Za zgromadzone elektryczne śmieci w trakcie zbiórek, w zależności od ich rodzaju, przyznawane są punkty np. za zużytą lodówkę 30 punktów, za stary telewizor 7 punktów, a za tonery 2 punkty. Punktacja w systemie nalicza się automatycznie. Szkoła, która zbierze największą ilość punktów, wygrywa 50 tysięcy złotych. Zbiórki przeprowadzane są we współpracy z profesjonalnymi zakładami przetwarzania MB Recycling i Maya Victory.