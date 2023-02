Legnica: Konkurs Sztuki Złotniczej - JAKOŚĆ rozstrzygnięty, zobaczcie zdjęcia

Cykliczny Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej to wiodące wydarzenie Legnickiego Festiwalu SREBRO, organizowanego przez Galerię Sztuki w Legnicy od 1979 r. Konkurs dedykowany jest projektantom i twórcom biżuterii artystycznej. Promuje kreatywne poszukiwania w obrębie biżuterii artystycznej, a zarazem – twórcze wypowiedzi na temat problemów współczesnego świata. Konkurs co roku odbywa się pod innym hasłem przewodnim, nawiązując do istotnych, uniwersalnych problemów i zagadnień współczesnego świata i współczesnych ludzi, ujmowanych w perspektywie społecznej, kulturowej, socjologicznej czy antropologii życia codziennego. Tym razem zapraszamy artystów do dyskusji nad zagadnieniem JAKOŚCI w biżuterii.

JAKOŚĆ

W czasach nieustannych zmian przynajmniej jedna rzecz w odniesieniu do biżuterii wydaje się niezmienna. To parametr jakościowy. Czy jednak dzisiaj wciąż jeszcze jakość definiuje kształcona latami perfekcja rzemieślniczego wykonania, ekwiwalent materialny mierzony przelicznikiem uncji złota lub zastosowaniem kamieni szlachetnych, a może marketingowa wartość logo lub sygnatura artysty? Najpierw projektanci mody, a obecnie projektanci wzornictwa przewartościowali znaczenie podstawowych pojęć, które kiedyś wydawały się paradygmatem. Nowe punkty odniesienia wyznaczające standard jakościowy to zrównoważony rozwój, doświadczenie zamiast posiadania, demokratyzacja luksusu, relacje z odbiorcą. Z pewnością projektanci autorskiej biżuterii znajdą równie inspirujące odpowiedzi. Czym jest dla was JAKOŚĆ?

prof. Sławomir Fijałkowski