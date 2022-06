Legnica: Konkurs „Mój pierwszy biznes” wygrał Maksymiv Nazar, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A wraz z partnerami zorganizowała konkurs „Mój pierwszy biznes”, wygrał go Maksymiv Nazar, Polak urodzony na Ukrainie. Obecnie jest studentem Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy, jego pomysł na biznes to budowa domu jednorodzinnego o wartości do 100 tysięcy złotych. Drugie miejsce zdobyła Dominika Szulda, która w swojej firmie chce przerabiać samochody z napędem spalinowym na te w pełni elektryczne. Trzecią nagrodę wygrał Jarosław Dropik, chce produkować detale z tworzyw sztucznych. Najlepsze biznesplany otrzymało nagrody o wartości: 2000 zł, 1000 zł oraz 500 zł. W konkursie wystartowało 20 młodych ludzi.