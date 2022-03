Legnica: Kolejna lokomotywa została ustawiona przy dworcu PKP, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

Elektrowóz ET21-548 stanął obok parowozu na bocznicy dworca PKP w Legnicy. To kolejna i nie ostatnia zabytkowa maszyna, którą odnowili członkowie NSZZ „Solidarność” PKP Cargo. W przyszłości obok stanie jeszcze kilka unikatowych zabytków kolejnictwa. Od października 2021 r do połowy stycznia 2022 r, Sebastian Derkacz, Łukasz Welter, Marcel Durbajło, pracownicy Dolnośląskiego Zakładu PKP Cargo S.A. z Legnicy pracowali przy renowacji elektrowozu. Odnowili malaturę i uzupełnili brakujące elementy. Stało się to dzięki wsparciu finansowemu Kolei Dolnośląskich, która zakupiła niezbędne farby i materiały.