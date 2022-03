LEGNICA Kierowca tira zablokował "Korytarz życia" na autostradzie

Wczoraj na autostradzie A4 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów ciężarowych jadących od strony Wrocławia w kierunku Zgorzelca. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy podczas przejazdu korytarzem życia natrafili na pojazd ciężarowy, którego kierowca zablokował drogę. Choć przepisy nakładają na kierujących obowiązek ułatwienia przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu, to w dalszym ciągu nie wszyscy stosują je w praktyce. Mundurowi natychmiast zainterweniowali i nałożyli na nieodpowiedzialnego 38-latka mandat karny w wysokości 2,5 tys. złotych.

Kara grzywny nie jest jednak tak dotkliwa jak myśl o tym, że swoim zachowaniem mogliśmy przyczynić się do utraty czyjegoś życia lub zdrowia. Służby ratunkowe niejednokrotnie borykają się z utrudnionym dojazdem do miejsca wypadku, co w rezultacie skutkuje udzieleniem znacznie opóźnionej pomocy. W przypadku obrażeń zagrażających życiu liczy się każda sekunda!