Legnica: Każdy uchodźca z okupowanej Ukrainy musi mieć aktualne zdjęcie, aby otrzymać PESEL Piotr Krzyżanowski

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, mogą oni od dzisiaj (16 marca) wystąpić w Polsce o nadanie numeru PESEL. Wniosek ten należy wypełnić, czytelnie podpisać i złożyć osobiście w Urzędzie Gminy. W Legnicy taki wniosek można złożyć w Urzędzie Miasta, pl. Słowiański 7, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie (aktualne) spełniające wymagania, jak do dowodu osobistego. Uchodźcy mogą je bezpłatnie wykonać w jednym z poniższych punktów fotograficznych: