Legnica. Jest nowy miejski punkt przyjmowania i wydawania darów dla uchodźców z Ukrainy Piotr Krzyżanowski

W lokalu przy ul. Złotoryjskiej 16-18 działa nowy punkt przyjmowania i wydawania darów dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Został on przeniesiony z Centrum Wolontariatu Miejskiego w Rynku. - Ten lokal, w którym teraz funkcjonujemy jest dostosowany do coraz większej grupy uchodźców w naszym mieście – mówi Jakub Należny, pełnomocnik prezydenta ds. młodzieży i koordynator działalności punktu przy ul. Złotoryjskiej. – Ma powierzchnię ponad 240 metrów kwadratowych. Jest tutaj poczekalnia, oddzielna sortownia darów i miejsce gdzie są one wydawane.