Legnica: Dolnośląska Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023, zobaczcie zdjęcia

1 września 2022 roku w Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy odbyła się dolnośląska inauguracja roku szkolnego. Zespół Szkół Integracyjnych jako jedyna placówka w mieście, kształci dzieci niepełnosprawne na etapie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. W roku szkolnym 2022/2023 w tej szkole będzie funkcjonowało 47 oddziałów, w tym 21 oddziałów integracyjnych, do których uczęszczało będzie 72 uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Udział w uroczystości wzięli m.in. prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski, wojewoda Jarosław Obremski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzena Machałek, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, starosta legnicki Adam Babuśka, nauczyciele i dyrektorzy legnickich szkół oraz pierwszoklasiści ZSI, których pasowanie odbyło się podczas wydarzenia.

Naszym bogactwem są dzieci, które rozpoczynają swój bieg. Mam nadzieje, że wszyscy dobiegniecie do swoich celów i aspiracji. To jest najważniejsze – żebyście osiągnęli wszystko, co sobie wymarzycie – powiedział Tadeusz Krzakowski i jednocześnie były dyrektor ZSI.