Legnica: Bieg z naleśnikiem w zamkowym gimnazjum, zobaczcie zdjęcia Piotr Krzyżanowski

W styczniu 2016 roku odbył się Pancake race czyli bieg z naleśnikiem, zorganizowany w Gimnazjum nr 4 im. Świętej Jadwigi Śląskiej. Jest to tradycja brytyjska, bieg organizowany jest na pożegnanie karnawału. Jego uczestnicy biegną z naleśnikiem na patelni, który na każdej stacji muszą go podrzucić. W Gimnazjum nr 4 wśród klas pierwszych wygrała klasa 1b, pierwsze miejsce w klasach drugich zajęła 2c, natomiast najlepsi z najstarszych to 3c. Nagrodami były naleśniki dla całej klasy i dżem. Rywalizowali także nauczyciele, zwyciężyła polonistka Agnieszka Wojtowicz – Kawczak. Dyrektorem szkoły był Zdzisław Grosicki.